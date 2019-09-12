Луганск, 12 сентября, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Украинские формирования продолжают размещать военную технику вблизи жилой застройки, подвергая опасности мирных жителей, заявил 12 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В границах населённого пункта Золотое-3 подразделения 72-й бригады ВСУ оборудовали позицию для БМП во дворе жилого дома, в котором проживает семья из четырёх человек. В посёлке Трехизбенка отмечено перемещение БТР-70 от улицы Разина, где оборудована скрытая позиция вблизи реки Северский донец до улицы Ленина, где расположен магазин, в котором боевики приобретают алкогольные напитки», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что разведка ЛНР зафиксировала также две бронемашины пехоты на окраине Новоалександровки, три БМП в посёлке Выскрив, один БТР и три БМП на восточной окраине Попасной.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ЛНР. В результате обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Читайте также: НМ ЛНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня четыре раза