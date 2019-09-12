Луганск, 12 сентября 2019, 10:23 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня, заявили 12 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Так, ВСУ применили миномёты калибра 120 мм, 82 мм, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие. Под огнём оказались населённые пункты Калиновка, Калиново и Фрунзе.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ попала под «дружественный огонь» украинской артиллерии. В результате четыре боевика были ранены, один из них скончался в больнице.
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