Махачкала, 12 сентября, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.

Kremlin.ru Владимир Путин

Из аэропорта глава государства отправится в Ботлих, где возложит венок к памятнику и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 1999 года Владимир Путин, занимавший тогда пост председателя правительства, приезжал в Ботлихский район Дагестана, который тогда переживал атаку боевиков из банды Хаттаба и Басаева. В солдатской палатке в селе Ботлих Путин и произнес речь, которую в Дагестане вспоминают по сей день.

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