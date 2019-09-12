Улан-Удэ, 12 сентября, 2019, 11:40 — ИА Регнум. В России могут законодательно закрепить использование только российских гидов для туристов. Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в «Фейсбук», такое предложение он выдвинул на заседании Координационного совета по туризму под руководством вице-премьера Ольги Голодец.

Kremlin.ru Алексей Цыденов

Причём, сделать это необходимо, по его словам, в первую очередь для туристов из Поднебесной, которые въезжают по групповым визам. Глава также предложил разделить нормативные требования для гостевых домов на Байкале по количеству гостей.

«Вы знаете (или не знаете), что в этом году часть гостевых домов на Байкале закрылись. Потому что не могут выполнить все установленные нормативные требования. Например, если хочешь легально работать и принимать людей, то по требованиям у тебя септик и скважина должны быть за 50 метров. Куда? в огород к соседу это все ставить. И много других нормативных условий», — отметил он.

По мнению Алексея Цыденова, для маленьких гостевых домиков с количеством гостей в 10 человек должны быть одни требования, для больших турбаз, принимающих по 300 гостей — другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Бурятии заявили о намерении принимать у себя к 2030 году по 1,5 млн туристов ежегодно. Точкой притяжения должны стать озеро Байкал, а также многонациональная и многоконфессиональная культура республики.

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