Улан-Удэ, , 10:11 — REGNUM

В Бурятии приняты правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, правила нужны для упорядочения туристической деятельности.

В надзорном органе напомнили, что туристические объекты наряду с промышленными предприятиями и неорганизованной системой утилизации отходов являются одним из основных источников загрязнения озера Байкал.

Правила, необходимые для регулирования туристических потоков, разрабатывались прокуратурой совместно с властями регионов по обе стороны Байкала более года. Однако при этом приняты были только в Бурятии.

«Несмотря на то, что необходимость регулирования туристического потока имеется на всей территории Центральной экологической зоны, органы власти Иркутской области до настоящего момента не принимают действенных мер по принятию Правил туризма», — отметили прокуроры, добавив, что продолжат работу по понуждению принятия правил туризма на территории Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин назвал туризм самым мощным фактором загрязнения природы побережья Байкала.

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