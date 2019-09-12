Иерусалим, 12 сентября, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Главная опасность для будущего России — радикальный ислам, заявил в интервью РБК премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По его словам, наибольшее зло для России несет шиитский радикальный ислам из Ирана — страны, которая стремится обладать ядерным вооружением, пытаясь завоевать Ближний Восток.

«В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже», — сказал Нетаньяху, добавив, что Иран «хочет править миром» и выступает «против нашей общей культуры».

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Что касается отношений России и Израиля, то позиции этих двух стран иногда могут совпадать, но часто позиции не совпадают по ключевым вопросам, отметил Нетаньяху. По его словам, он высоко ценит координацию с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 12 сентября, состоится встреча Путина и Нетаньяху. Российско-израильские переговоры пройдут в Сочи. Премьер-министр Израиля прибудет в Россию с рабочим визитом.

Стороны намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также рассмотреть вопросы сотрудничества. Кроме того, Нетаньяху в ходе своего визита в Сочи запланировал встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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