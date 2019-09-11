Москва, , 13:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин 12 сентября проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который приедет в Сочи с рабочим визитом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Завтра в Сочи состоятся российско-израильские переговоры. Путин завтра будет в Сочи», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня. Нетаньяху информировал российского лидера об итогах своего недавнего визита на Украину.

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