Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 сентября, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Уровень Амура у Комсомольска за прошедшие сутки — с 11 по 12 сентября — остался на отметке 829 см. Спасатели продолжают ликвидировать последствия тайфуна «Линлин», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В городе из-за тайфуна и паводка затоплены 454 жилых дома, 947 приусадебных участков. В город продолжают доставлять дополнительную технику для откачивания воды и ликвидации прочих последствий стихии. Восемь оперативных групп МЧС круглосуточно дежурят на дамбах, защищающих микрорайоны города.

Как сообщало ИА REGNUM, Комсомольск-на-Амуре страдает от сильнейшего паводка, бед городу добавил тайфун «Линлин», который принёс обильные ливни.