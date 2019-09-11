Рига, 11 сентября, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Решение объявить чрезвычайную ситуацию поддержало правительство Латвии в связи с кризисом из-за утилизации мусора в Риге. Об этом 11 сентября сообщает агентство LETA.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Инициатива была выдвинута министерством охраны окружающей среды и регионального развития. За введение чрезвычайной ситуации, по полученным данным, на внеочередном заседании кабинета министров проголосовали министры земледелия Каспарс Герхардс, благосостояния Рамона Петравича, внутренних дел Сандис Гиргенс, культуры Наурис Пунтулис, охраны среды и регионального развития Юрис Пуце и финансов Янис Рейрс.

Решение правительства обязывает городскую думу Риги заключить договоры с предприятиями по вывозу мусора, которые начнут оказывать свои услуги с 15 сентября.

В то же время управляющие компании в Риге смогут продолжить своё сотрудничество с компаниями по вывозу мусора и после того, как срок контракта с ними истечёт, что произойдёт 15 сентября.

Напомним, конкурс по предоставлению услуг по вывозу мусора в Риге выиграла компания Tiriga. При этом Совет по конкуренции Латвии запретил компании заключать договора с потребителями из-за нарушений антимонопольного законодательства.

При этом расторгнуть договор юридически очень сложно, а компании, занимавшиеся вывозом мусора до этого, начали распускать персонал и продавать имущество, что привело к «мусорному кризису» в Риге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о просьбе министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце ввести в Риге режим ЧС из-за кризиса с вывозом мусора.