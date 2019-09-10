Рига, , 17:28 — REGNUM Латвийский министр защиты окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце просит правительство Латвии ввести в Риге чрезвычайную ситуацию из-за «мусорного кризиса», что технически позволит провести процедуру новой общественной закупки среди операторов по сбору коммунальных отходов жителей латвийской столицы, сообщает латвийский портал Delfi сегодня, 10 сентября.

До возможного коллапса, когда мусор во всём городе перестанут вывозить, осталось пять дней — крайним сроком названо 15 сентября. Министр предлагает, если до этого времени не будет найдено долгосрочное решение проблемы, принять некое промежуточное, чтобы позволить компаниям по сбору мусора легально вывозить его во всех районах города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конкурс сроком обслуживания на 20 лет выиграла компания Tīrīga. Однако Совет по конкуренции и рижская дума впоследствии решили, что договор подписан с нарушениями, не отвечает антимонопольному законодательству, кроме того цены за вывоз мусора для жителей собирались поднять на 40−70% в зависимости от городского района. Однако расторгнуть договор юридически сложно, кроме того прошлые поставщики услуг по сбору мусора уже начали увольнять персонал и распродавать технику, что привело Ригу на грань «мусорного кризиса», когда отходы будет просто некому вывозить.

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