Ашхабад, 11 сентября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заказал в России автомобиль марки Aurus. Туркменский лидер выбрал модель Senat с типом кузова кабриолет, пишет портал «Авто Юга.ру».

Gagauz.md Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

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Издание отмечает, что личный гараж Бердымухамедова достаточно обширен и включает не только машины премиум-класса и спортивных автомобилей, но также и ретро-машины.

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По имеющейся информации, глава туркменского государства является обладателем спортивного Nissan 370Z, раллийного Mini Cooper, суперкара Bugatti Veyron, раритетной «Волги» ГАЗ-21 и целого ряда других автомобилей.

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