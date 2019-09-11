Рим, 11 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Страны ЕС, не участвующие в приеме и распределении нелегальных мигрантов, должны подвергаться штрафам, заявил журналистам в среду, 11 сентября, в Брюсселе премьер-министр Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты. Евросоюз

Конте в среду в Брюсселе проводит ряд встреч с лидерами ЕС, в том числе с уходящим главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и с его преемницей Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее и Конте, и фон дер Ляйен заявили, что нынешние правила ЕС в части контроля за нелегальной миграцией («Дублинское соглашение») в ближайшее время будут пересмотрены.

Власти Италии при предыдущем правительстве Джузеппе Конте делали ставку на ограничение нелегальной миграции и полное закрытие портов страны для их перевозчиков.

Однако с уходом из правительства «Лиги» Маттео Сальвини позиция изменилась, теперь итальянские власти выражают готовность принимать мигрантов, но требуют, чтобы другие страны ЕС непременно принимали участие в их распределении.

Правила ЕС и сейчас предполагают подобную обязанность всех стран-членов, действия нового правительства Италии приведет только к увеличению числа нелегальных мигрантов на ее собственной территории, роста перераспределения не произойдет, полагают оппоненты нынешнего правительства.

Читайте также: Лидер либералов Италии призвал принять мигрантов «без всяких «но» и «если»