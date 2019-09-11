Лампедуза , Италия, , 12:54 — REGNUM Группа мигрантов с корабля Ocean Viking должна быть принята Италией «без всяких «но» и «если», заявил в среду, 11 сентября, лидер одной из двух правящих партий страны, либералов, Никола Дзингаретти, передает Sky.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. После формирования нового либерал-популистского правительства Италии (без «Лиги») новые власти намерены смягчить правила в сфере ограничения нелегальной миграции.