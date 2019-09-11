Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Петербург был обречен на «непростые» муниципальные выборы, когда результаты воскресного голосования во многих муниципалитетах не могут подвести уже четвертые сутки. Об этом заявил 11 сентября политолог Станислав Еремеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

Напомним, во множестве городских муниципалитетов до сих пор проходят пересчеты бюллетеней. В ходе этого процесса «Единая Россия» усиливает свои пошатнувшиеся было позиции, а кандидаты не от партии власти стремительно теряют места в местных советах.

«Я искренне считаю, что мы были обречены на такую непростую ситуацию, связанную с выборами в местное самоуправление. Потому что ситуация, сложившаяся там, на старте порождает такие серьезные вещи», — сказал Станислав Еремеев.

Он напомнил, что на эту тему уже высказывалась глава ЦИК Элла Памфилова. Ранее она, в частности, предположила, что в некоторых районах города следует и вовсе отменить результаты мунвыборов. Председатель Горизбиркома Виктор Миненко будет настаивать на отмене итогов в округах четырех районов.

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«Здесь очень много у нас вопросов, которые требуют разрешения. Это ненормальное явление — сегодня какой день у нас? — по прошествии третьего дня мы с вами не можем подвести итоги по целому ряду муниципалитетов», — констатировал политолог.

Еремеев полагает, что при контроле за выборами акцент городские власти делали на губернаторские выборы, а не муниципальные, так как обе кампании были слишком обширны. Но уже на стадии подготовки к единому дню голосования действующие муниципальные власти проявили себя в полной мере, когда всеми способами пытались помешать регистрации конкурентов «Единой России».

«В ряде случаев местные муниципалитеты иногда воспринимали ситуацию, что это их какие-то внутренние «полянки», это их личное дело, когда не хотели на стадии регистрации пускать никакой иной конкуренции. Было это? Было», — заключил Еремеев.

Он предложил и вовсе изменить законодательство о муниципальной власти, чтобы не допустить подобного отсутствия контроля за действиями местных депутатов.