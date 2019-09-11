Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Победа на губернаторских выборах в Петербурге самовыдвиженца, врио губернатора Александра Беглова абсолютно закономерна, поскольку он шел на выборы с четкой программой, получившей доверие избирателей, а также провел самое большое количество встреч с горожанами, представляя эту программу и реальные дела своей команды в Смольном. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политтехнолог Сергей Наумов.

Напомним, 11 сентября Горизбирком Санкт-Петербурга подвел окончательный итог выборов губернатора, провозгласив победу Беглова с результатом в 64,44% голосов.

Сергей Наумов, политтехнолог «У Александра Беглова была абсолютно четкая программа позитивных действий, в отличие от оппонентов, которые строили свою кампанию только на критике власти. Также Беглов очень много общался с людьми, чего не делали оппоненты. Причем, он общался в разных форматах, и лично, и в соцсетях.

Вся предвыборная кампания Беглова была построена на делах. Он имел возможность продемонстрировать на деле, почему за него должны были проголосовать. И люди оценили это, дав Беглову на выборах огромный отрыв от конкурентов».

Говоря о ходе петербургской кампании, Сергей Наумов назвал ее открытой, демократичной и «не скандальной». «Но в то же время выборы были живыми и интересными, иногда эмоции перехлестывали через край», — сказал эксперт, имея в виду драматический эпизод со снятием с выборов Владимира Бортко (КПРФ) 30 августа.

Наумов признал, что этот эпизод добавил выборам живости и интереса, но «горожане все-таки предпочли стрессоустойчивого губернатора, хозяйственника, а не шоумена». По мнению политтехнолога, отказ Бортко от борьбы никак не повлиял на конечный результат Беглова.

Сергей Наумов, политтехнолог «У Беглова был виден свой стиль: он был интеллигентен, спокоен, говорил всегда по делу и поэтому смотрелся выигрышно. Хотя в целом дебаты были нужнее его оппонентам, потому как они, в отличие от Беглова, не встречались столько с людьми. Беглов смотрелся на две головы выше, создавалось впечатление, что преподаватель общается со студентами».

Эксперт подчеркивает, что победитель выборов постоянно ‑ и при личных встречах, и в соцсетях — интересовался мнением горожан по важнейшим для города вопросам.

«У нас появился, наконец, понятный людям, медийный, открытый губернатор, который не боится разговаривать с людьми, не боится критики. Даже эта история с метро, она говорит о том, что человек поступил не как популист, а как хозяйственник, поставив во главу угла безопасность горожан <…> Эта история сыграла Беглову в плюс», — уверен политтехнолог, имея в виду решение о переносе открытия для пассажиров трех новых станций Фрунзенского радиуса метро.

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Говоря о нарушениях, сообщения о которых поступали в ходе единого дня голосования в Петербурге и подведения его итогов, Сергей Наумов подчеркнул, что практически все они относятся к муниципальной, а не губернаторской кампании.

«Это объяснимо, там идет жесткая борьба за депутатские места. Однако о многих кандидатах избиратели узнали впервые, взяв в руки бюллетень. Они не то что не встречались с жителями, даже газету о себе не удосужились сделать. А потом обвиняют власть, что люди якобы устали от выборов. Люди устали не от выборов, а от отсутствия у многих кандидатов нормальных программ. Почему муниципальные кандидаты не встречались с гражданами так, как это делал Беглов? Ведь этих кандидатов мы должны знать в лицо», — отметил Сергей Наумов.

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