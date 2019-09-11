Москва, 11 сентября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Средний чек за коммунальные услуги в России составляет порядка 3 тыс. рублей, больше всего платят в Казани (5 970 рублей) и Москве (3937 рублей), меньше всего — в Воронеже (1496 рублей) и Краснодаре (1537 рублей), говорится в исследовании «Яндекс.Деньги».

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Отмечается, что за восемь месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом месячные расходы населения за ЖКУ остались почти неизменными, тогда как расходы за интернет и мобильную связь выросли на 9 и 11% соответственно.

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Так, в среднем жители России ежемесячно тратят на интернет 598 рублей, на мобильную связь — 344 рубля. Платное телевидение в стране обходится в среднем в 880 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», самая главная проблема в системе ЖКХ, которая вызывает беспокойство граждан, — это качество услуг персонала и управляющих компаний (21%). На втором месте — состояние водопроводных сетей (15%), на третьем — системы отопления (10%). Также граждане недовольны состоянием канализационных систем (9%) и электросетей (8%).

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