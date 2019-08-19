Москва, , 10:31 — REGNUM

Главные проблемы, которые не устраивают жителей России в собственном жилье, — это плохая вода в водопроводе и отсутствие косметического ремонта в квартире или в доме — по 18%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Также среди основных проблем: отсутствие капитального ремонта здания (16%), сбой подачи воды (15%), нерегулярная уборка мусора (14%, шумы от соседей и другие посторонние звуки (14%, тараканы, мыши и крысы в доме (12%).

Меньше всего беспокоят жителей квартир или собственных домов: сбои в подаче электроэнергии (6%), отсутствие газоснабжения, канализации, охраны (по 4%). 37% граждан РФ всё устраивает в том месте, где они живут.

Опрос проведен 18 — 24 июля 2019 года. Опрошены 1605 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самая главная проблема в системе ЖКХ, которая вызывает беспокойство граждан, — это качество услуг персонала и управляющих компаний (21%).

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