Москва, 11 сентября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Попытки США переформатировать политический ландшафт Латинской Америки с применением силы вызывают глубокую озабоченность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальному институту информации Суринама.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров отметил серьёзное давление, которое испытывают страны Латинской Америки и Карибского бассейна, и политику США, напоминающую «доктрину Монро». Он заявил, что Вашингтон присвоил право перестраивать регион «под себя», по своему усмотрению задействовать силу и свергать неугодные США правительства.

Россия последовательно выступает за политически единую и экономически устойчивую Латинскую Америку, полагая, что только такой регион может стать одной из опор многополярного мира, добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Лавров заявлял, что Россия будет поддерживать Венесуэлу, которой приходится испытывать давление и шантаж со стороны других стран.

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