Франкфурт-на-Майне, Германия, 11 сентября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Audi построила концепт электрического внедорожника AI: TRAIL quattro с дронами вместо фар. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Audi-mediacenter.com Audi AI:TRAIL quattro

Концепт показывает дизайнерское видение будущего электрокара для экстремальных путешествий.

Изюминкой здесь стали пять дронов, выполняющие функцию освещения дорог вместо стационарных фонарей дальнего и ближнего света. Беспилотники имеют матричные светодиоды, которыми они и подсвечивают дорогу впереди или вокруг машины. Зарядка авто осуществляется от беспроводной станции, расположенной на крыше.

У электрокара есть ещё один источник света — большой фонарь, который может быть фоновой подсветкой внутри автомобиля, а также может освещать разбитый путешественниками лагерь. Кроме того, он этот фонарь может быть проектором подсказок навигационной системы.

Отдельно стоит отметить, что машина снабжена ассистирующей электроникой, которая обеспечивает четвертый уровень автономности.

Напомним, компания Audi в Соединённых Штатах планирует обновить A3 Sport с передним приводом и A3 S с приводом 4×4. Начиная с базовых комплектаций они будут оснащены противоугонной системой с новым датчиком движения.

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