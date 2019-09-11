Пекин, 11 сентября, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Отмечается, что соответствующая мера вступит в силу с 17 сентября и будет действовать один год.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай продолжают торговую войну, повышая пошлины на группы товаров. Целью этих мероприятий нынешняя администрация Белого дома заявляет изменение торгового баланса в пользу американских производителей.

Ранее Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары со стороны США, которые вступили в силу с 1 сентября.

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