Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Китайские власти в ходе телефонных переговоров с торговыми представителями США предложили закупить небольшое количество американской сельхозпродукции. Об этом 7 сентября со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

«Китай сделал предложение во время телефонного разговора с высокопоставленными представителями торговли США по покупке небольшого количества сельскохозяйственной продукции», — пишет издание.

Также, по информации издания, условием для подобной закупки должно стать снижение экспортных ограничений для китайской компании Huawei и отсрочка повышения с 25 до 30% пошлин на китайские товары на общую сумму в 250 млрд долларов, которое запланировано на 1 октября.

Кроме этого, по данным источников, в зависимости от того будут ли успешными данные переговоры, президент США Дональд Трамп, в свою очередь, также может отложить введение очередных пошлин на китайские товары с 15 декабря.

Отметим, ранее, с 1 сентября, США ввели дополнительные пошлины на китайские товары на сумму 112 млрд долларов, при этом президент Трамп тогда отмечал, что одна из причин введения данных ограничений — отказ Китая от выполнения обещания по закупке сельхозпродукции из США. Вторая часть данных ограничений должна вступить в силу с 15 декабря.