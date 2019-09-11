Москва, 11 сентября, 2019, 05:05 — ИА Регнум. Девятый арбитражный аппеляционный суд сегодня, 11 сентября 2019 года, должен рассмотреть жалобы заочно арестованных экс-владельцев «Промсвязьбанка» Дмитрия и Алексея Ананьевых. В вышестоящей инстанции фигуранты дела о взыскании банком 282 млрд рублей убытков пытаются добиться снятия ареста как обеспечительных мер со своего имущества, который был наложен в июне 2019 года по требованию истца. Заседание суда в конце августа «для всестороннего и полного исследования доказательств, а также с целью соблюдения принципа состязательности и равноправия сторон» было отложено на 11 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Знаменитое дело

Основной иск о взыскании с 13 ответчиков вменяемых банком убытков пока до конца не рассмотрен. В судебных инстанциях идут споры по аресту имущества фигурантов. В список попали участки, доли в юрлицах, два самолёта Ананьевых, а также иное имущество, в том числе предметы искусства, переданные частному музею, и денежные средства на счетах в ряде банков.

10 сентября 2019 года стало известно, что Басманный районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых. Следствием им вменяется присвоение или растрата в особо крупном размере. Санкции по данной статье уголовного кодекса среди прочего включают и лишение свободы на срок до десяти лет. Судьи Карпов и Сафина, рассмотрев ходатайства следователей, удовлетворили их в тот же день. Об этом данные содержатся в базе суда. Срок ареста — два месяца с даты фактического задержания.

Напомним, братья создали «Промсвязьбанк» в 1995 году, но в декабре 2017 года в банке из-за проблем регулятором была введена временная администрация, а весной 2018 года он перешёл под контроль «Агентства по страхованию вкладов». В декабре того же года «Промсвязьбанк» обратился в суд с иском на 282 млрд рублей, которые назвал убытками, причинёнными бывшими топ-менеджерами, вип-клиентами и владельцами финансово-кредитному учреждению. В качестве обоснования иска пошли кредиты, в том числе и кипрским компаниям, что выдавались в период, когда банк был под контролем Ананьевых.

Читайте также: Экс-сенатор Ананьев отбивается от «исторически рекордных» убытков