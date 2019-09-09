9 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Создатель «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев пытается обжаловать сделку, которая в числе прочих легла в основу претензий банка об убытках на сумму 282 млрд рублей. Что происходит между экс-банкиром и его бывшим «детищем», разбиралось ИА REGNUM.

Анастасия Степанова, , 08:59 — REGNUM Создатель ПАО «Промсвязьбанк», экс-сенатор от Ямала Дмитрий Ананьев пытается оспорить одну из сделок, что стала обоснованием для убытков, вменяемых ему и его брату Алексею их бывшим «детищем».

Деньги

Немного истории банка

Братья Ананьевы — Алексей и Дмитрий — в 1995 году создали «Промсвязьбанк». Но уже в середине декабря 2017 года у банка начались проблемы, была введена временная администрация, что работала до начала сентября 2018 года. А весной того же года банк перешёл под полный контроль госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». На сегодня банк один из системно значимых в России, выступает опорным для крупных контрактов, в том числе и в сфере гособоронзаказа. Уставный капитал ПАО на конец 2018 года составлял 75 млрд и один рубль. У него восемь филиалов в России, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, и один за её пределами — на Кипре. Есть также представительство в Пекине.

55-летний Алексей Ананьев по итогам 2013 года входил в список Forbes, будучи в сотне самых богатых бизнесменов России с состоянием 1,7 млрд долларов США. Из открытых источников известно, что до конца 2018 года он имел отношение к одной из крупнейших в стране IT-компаний. Также Алексей Ананьев был основателем Института русского реалистического искусства в Москве.

50-летний Дмитрий Ананьев — бывший сенатор от Ямала, чьи интересы он представлял с 2006 по 2013 год. Он также входил в список Forbes, но по итогам 2017 года. Его капитал оценивали в 1,4 млрд долларов США, что гарантировало 59-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. Ходили слухи, что после потери контроля над «Промсвязьбанком» Дмитрий уехал жить в Лондон. Но слухи слухами, а на сегодня младшего Ананьева пытаются признать банкротом как физлицо.

Инициатором выступил конкурсный управляющий ООО «Зерновая компания «Настюша». До этого судом были признаны недействительными два договора поручительства между «Настюшей» и Дмитрием Ананьевым. С экс-банкира взыскали 2,88 млрд рублей в пользу компании. Между тем в середине августа 2019 года Ананьев обратился в Девятый апелляционный суд с требованием о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам одного из постановлений, вынесенных в марте этого же года по спору о договоре поручительства от ноября 2010 года, как обеспечения займа экс-главы «Настюши» Игоря Пинкевича. Заседание назначено на 1 октября. А заседание по банкротному иску против экс-сенатора должно пройти 19 сентября 2019 года, и в деле фигурирует та же сумма, что и в гражданском споре.

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Многомиллиардные притязания

Помимо проблем с личным банкротством у Дмитрия Ананьева есть гораздо более весомая — иск «Промсвязьбанка» на 282 млрд рублей, поданный в декабре 2018 года к нему, Алексею Ананьеву и ещё 11 физическим лицам и юрлицу, аффилированному с братьями. В такую сумму банк оценили убытки, которые, как он считает, причинили экс-владельцы, топ-менеджеры и вип-клиенты. Дело до конца не рассмотрено, но имущество фигурантов уже успело побывать под арестом в рамках него, в том числе и самолёты Ананьевых. При этом самолёт Алексея попал под арест дважды — второй раз уже после отмены обеспечения.

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Казалось бы при чём тут «кипрский берег»?

Дело на исторически рекордную сумму тянется почти год. А тем временем Дмитрий Ананьев отдельным делом пытается оспорить одну из сделок с кипрской компанией, которая как доказательство убытков фигурирует в иске банка. Речь идёт о прокредитованной в октябре 2015 года Minga management limited.

Началось всё с того, что кипрская компания, четыре года назад прокредитованная «Промсвязьбанком», тогда ещё находившимся под контролем братьев-создателей, потребовала отменить решение международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 19.03.2019 года по иску ПАО «Промсвязьбанк» к ней «о взыскании денежных средств в размере 351 394,38 долл. США и 2 634 402 254 руб. 02 коп. по кредитному договору №0538−15−3-0 от 07.10.2015 г».

В августе 2019 года банк обратился в суд за исполнительным листом по делу, в этот спор поспешил вступить и Дмитрий Ананьев. Ведь в конце июля 2019 года он также потребовал отмены решения международного арбитража. Когда три вышеперечисленных спора объединили в одно производство, Ананьев подал ходатайство о вступлении в дело третьим лицом, аргументировав тем, что одним из оснований для взыскания убытков, заявленных ПАО «Промсвязьбанк», является выдача последним кредитов «MINGA MANAGEMENT LIMITED, в отношении которых принято решение МКАС при ТПП РФ».

"В своём исковом заявлении по делу А40−308 982/2018 ПАО «Промсвязьбанк» прямо ссылается на дело №М-154/2018 как на основание для взыскания с Ананьева Д. Н. убытков. Таким образом, по мнению Ананьева Д. Н., судебный акт по каждому из вышеперечисленных дел может повлиять на его права и обязанности», — отмечается в материалах спора.

Дело до конца не рассмотрено, следующее заседание — 17 сентября 2019 года. Если Дмитрию Ананьеву удастся добиться положительного для него вердикта, то как минимум одна претензия об убытках к нему может быть снята.

Примечательно: в материалах суда адресом проживания банкира указан Кипр, СМИ сообщают, что вопросы к кипрским сделкам есть у следователей и к его брату Алексею, но официально пока это не подтверждается.

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