Москва, 11 сентября, 2019, 04:28 — ИА Регнум. Московский арбитраж удовлетворил требование регулятора о принудительной ликвидации лишённого лицензии в июле 2019 года ООО «Коммерческий банк «Жилкредит». Решение может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Гражданский иск от ЦБ РФ в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу поступил в суд 8 августа 2019 года, то есть спустя полмесяца после отзыва лицензии. Он был рассмотрен 10 сентября 2019 года. Ликвидационными мероприятиями займётся госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, банк учреждённый в Москве в марте 1992 года, лишился лицензии из-за неспособности исполнять свои обязательства перед клиентами 19 июля 2019 года. На тот момент он занимал 420-е место в банковской системе РФ по величине активов, но при этом основным имуществом банка было непрофильное и труднореализуемое имущество.

Регулятор отмечал, что среди причин отзыва — неоднократное нарушение законодательства, потеря ликвидности. Последняя возникла из-за взыскания «крупной суммы денежных средств в рамках исполнения судебного решения». Капитал банка снизился более чем на 35%. О каком решении идёт речь, не сообщалось.

Из базы арбитража известно, что в январе 2017 года по требованию Преображенского межрайонного прокурора Москвы главу правления банка Екатерину Ефимочкину привлекли к административной ответственности за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего одной из коммерческих фирм, которая на тот момент банкротилась. Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей.

На ноябрь 2018 года единственным акционером банка числилась Анна Рибицкая.

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