Алжир, 11 сентября, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Протесты с участием студентов прошли в ряде алжирских городов, сообщает TSA.

mekfouldji abdelkrim Столкновения с полицией. Алжир

Уточняется, что акции протеста проведены в столице, а также в Тлемсене, Мостаганеме, Беджайе и ряде других населённых пунктов. Помимо студентов в протестах участвуют оппозиционеры, правозащитники и люди, имеющие отношение к ранее задержанным в ходе акций протеста.

Вышедшие на марши протестуют против политики руководства страны и требуют, чтобы правительство было срочно отправлено в отставку — не дожидаясь выборов президента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, алжирцы сначала были недовольны планами действующего президента Абделя Азиза Бутефлики снова баллотироваться, хотя он стар и болен.

Теперь, когда он уже не собирается избираться, они хотят отставки правительства, причём до выборов.