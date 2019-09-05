Алжир, , 10:56 — REGNUM Командующий армией Алжира генерал-лейтенант Ахмед Гайд Салех заявил, что президентские выборы необходимо провести до конца текущего года для того, чтобы избрать нового лидера страны после того, как прежний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика покинул свой пост в результате массовых протестов. Салех отметил, что избирательная комиссия Алжира проведет встречу 15 сентября, что согласно законодательству страны должно произойти за 90 дней до даты президентских выборов. Об этом сообщает алжирское информационное агентство APS.

Ранее выборы были назначены на июль, но власти Алжира заявили об их отмене, сославшись на отсутствие кандидатов, при этом не назвав новую дату выборов. Протестующие также требовали, чтобы выборы были отложены до тех пор, пока старая правящая элита, включая временного президента Абделькадера Бенсала и премьер-министра Нуреддина Бедуи, не будет отстранена от власти.

Армия, которая сейчас является основным игроком в алжирской политике, неоднократно призывала оппозицию к скорейшему проведению выборов. В то же время, судебные органы Алжира начали расследование в отношении многочисленных бывших высокопоставленных чиновников режима Бутефлики.