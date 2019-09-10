Франкфурт-на-Майне, Германия, 10 сентября, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Volkswagen готовится представить во Франкфурте свою лучшую модель — ﻿электрокар ID.3. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Volkswagen-newsroom.com Volkswagen ID.3

VW ID.3 стал первой моделью, которая была спроектирована на базе новой модульной платформы для электрокаров MEB.

Сообщается, что новинка будет продаваться с тремя видами батареи. Первая базовая комплектация будет оснащена аккумулятором на 45 кВт⋅ч. Она даст возможность проехать электрокару без подзарядки 330 км. Следующая по ёмкости аккумуляторная батарея — на 58 кВт⋅ч. Такой аккумулятор обеспечивает пробег 420 км. Электромобиль же с батареей на 77 кВт⋅ч при полной зарядке проедет более 550 км.

Автопроизводители установили электромотор на задней оси. Его максимальная мощность составляет 201 л. с.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2019 года продажи новых автомобилей компании Volkswagen в РФ выросли на 2% по сравнению с 2019 годом.

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