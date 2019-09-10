Франкфурт-на-Майне, Германия, , 05:22 — REGNUM На открытии автосалона во Франкфурте автоконцерн Volkswagen представил на суд поклонников продукции компании новый логотип, сообщает 10 сентября CNN.

«Новый дизайн бренда знаменует начало новой эры для Volkswagen», — заявил глава отдела маркетинга и продаж концерна Юрген Штакманн.

Между тем, стороннему наблюдателю обновления в логотипе абсолютно не очевидны. Как подсказывают эксперты, буквы стали тоньше, «W» больше не касается нижней кромки круга, а в целом вензель стал менее объемным.

Сообщается также, что кроме логотипа на мероприятии был представлен первый электрокар автопроизводителя Volkswagen ID.3.