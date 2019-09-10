Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. ГУП «Петербургский метрополитен» не получит более полумиллиарда рублей из городской казны, вопреки бюджетным планам. Об этом сообщил 10 сентября глава комитета финансов Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербуржцы у закрытой станции «Проспект Славы»

Субсидии подземке сократятся на 576 млн рублей. Это связано, как выразились в Смольном, с «переносом ввода» станций Фрунзенского радиуса.

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на пятой линии должны были открыть двери для пассажиров 5 сентября в 11:00 после многократного срыва сроков в течение нескольких лет.

Врио губернатора Александр Беглов прибыл на торжественную церемонию, вместе с журналистами спустился в метро на «Проспекте Славы», но, когда вышел на станции «Шушары», заявил, что три новые станции пока не откроются для пассажиров по соображениям безопасности.

Читайте также: «Можно еще подождать»: в Петербурге отстояли безопасность метро

Это известие разочаровало тысячи горожан, которые собрались у вестибюлей трех станций в ожидании открытия и простояли там несколько часов. Людям никто не удосужился вовремя сообщить, что открытия не будет.

Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин в тот же день предположил, что на устранение всех «недоделок» потребуется еще около двух недель. Точная дата открытия новых станций до сих пор не объявлена.

Изначально Фрунзенский радиус должны были ввести в строй в 2012 году, затем предполагалось открытие в 2016, 2017, 2018 годах. В 2019 году срок ввода переносили несколько раз — с мая на июль, затем третью декаду августа, затем на 1 сентября, затем на 5 сентября.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Петербурге отменили открытие новых станций метро: «Безопасность важнее»