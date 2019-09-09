Москва, 9 сентября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Информация американских СМИ о том, что в 2017 году США вывезли из России ценного шпиона после встречи главы Белого дома Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, является «чистой воды паранойей», заявил 9 сентября «Коммерсанту» высокопоставленный источник в российском МИД.

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«Сложно комментировать часть, связанную с «очень ценным агентом». Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала», — сказал неназванный собеседник издания.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что США после визита Сергея Лаврова и тогдашнего посла России Сергея Кисляка в Белый дом в мае 2017 года в рамках секретной операции экстренно эвакуировали «одного из своих наиболее высокопоставленных информаторов во властных структурах России».

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