Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Соединенные Штаты Америки забрали своего «главного шпиона» из Российской Федерации в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете министра иностранных дел Сергея Лаврова и бывшего тогда послом России в США Сергея Кисляка. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации Трампа.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Утверждается, что речь идет о ранее неизвестной секретной миссии, в ходе которой Вашингтон смог извлечь из России одного из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве.

Произошло это из-за того, что в Вашингтоне опасались, что Дональд Трамп и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона.

Решение было принято после встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом РФ в Вашингтоне Кисляком. В ходе этой встречи они обсудили секретные разведданные, касающиеся террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Сирийской Арабской Республики, которые были предоставлены Израилем.

После этой встречи Трамп провел переговоры с Путиным, после чего изъял записи переводчика, что также вызвало подозрения у представителей американской разведки.

В итоге США лишились одного из своих ключевых информаторов о внутренней работе Кремля и планах российского президента.

Источник в американской разведке указывает, что разработка аналогичного актива займет очень много времени и совершенно не гарантирована, так как в России крайне высокие требования к безопасности.

Личность этого «главного шпиона» не раскрывается.