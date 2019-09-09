Москва, 9 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В России не все сухие завтраки, которые попадают на полки магазинов, безопасны для здоровья детей. Это показало исследование, проведённое сотрудниками Роскачества.

Опасный завтрак

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Так, продукция пяти из 18 проверенных торговых марок («ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О'Кей», Nesquik) не соответствовала требованиям «О безопасности пищевой продукции». В этих шоколадных шариках эксперты обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А, который чрезвычайно токсичен и оказывает негативное влияние на почки. Продукция остальных 12 торговых марок по результатам исследования была признана качественной и безопасной. Две из них — Globus (Россия) и Schär (Германия) могут претендовать на Знак качества.

Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли. Массовая доля сахарозы значительно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества, в продукции 15 торговых марок.

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А вот такие «мифы», как наличие трансжиров и ГМО в составе сухих завтраков, напротив, специалисты организации развеяли. Также в этой продукции не было обнаружено патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы), стафилококков и колиформ (бактерий группы кишечной палочки). Нет в сухих завтраках и консервантов и красителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве назвали базовые продукты питания для школьных завтраков — это злаковые, яйца и молочные продукты. В качестве добавки к ним можно использовать фрукты, ягоды и овощи. Что касается сухих завтраков, то лучше выбирать те, которые содержат меньше сахара и больше клетчатки, например быстрорастворимые каши.