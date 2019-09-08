Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Подавляющее большинство сообщений о нарушениях на выборах губернатора Санкт-Петербурга оказываются ложными. Однако их количество и уровень технического сопровождения подобных сообщений говорят о том, что в их изготовление и распространение вовлечены достаточно влиятельные силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы губернатора Санкт-Петербурга

Напомним, ранее 8 сентября в Горизбиркоме Петербурга разоблачили несколько «фейковых» видеозаписей о «вбросах» бюллетеней на участках — все эти записи не имели отношения к нынешним петербургским выборам.

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«Выборы в Петербурге всегда происходят бурно, конкурентно, здесь есть серьезные политические силы, происходит столкновение интересов — политических, финансовых. И те, кто не смог пройти регистрацию, те, кто пытается получить дивиденды за счет раскачки ситуации — они фактически «завалили» интернет фейковой информацией. Задача наблюдателей, экспертов, журналистов — эту информацию перепроверять», — сказал Александр Брод.

Правозащитник, в частности, отметил, что информация о вбросе на УИК №1047 «почерпнута» из ролика 2018 года, снятого в Краснодарском крае. Сообщения о вбросах на участках №№ 1627, 1635 также не подтверждаются при проверке.

«Был материал о девушке, которую неизвестные пытались нанять за 3000 рублей, чтобы она вбрасывала бюллетени. Но конкретной информации нет — ни номера участка, ничего, и проверить ее не представляется возможным — ролик весьма сомнительный», — заявил Александр Брод.

По его словам, в блоге Навального появился ролик, на котором мужчина якобы совершает вброс бюллетеней в Петербурге. Номер УИК не указан. При этом «герой» ролика действует без оглядки на окружающих, на членов комиссии и наблюдателей, проводя длительное время у избирательной урны.

«В Петербурге очень активные наблюдатели, они бы не дали так спокойно совершать вброс», — отметил правозащитник, выразив уверенность в том, что в этом случае речь идет о фальшивке.

Наконец, еще одно сообщение — о том, что в Мариинской больнице лежачему больному с переломами якобы не дают проголосовать. «Была проведена проверка — выяснилось, что человек проголосовал», — сказал Брод.

В УИК №1538 якобы был вброс — при проверке оказалось, что видео снято в 2016 году; ролик о вбросе в УИК №1808 — оказывается, видео снято в Нижнем Новгороде также в 2016 году. «Гуляет также ролик о вбросе, который на самом деле сделан в апреле 2019 года и касается выборов на Украине», — отметил член СПЧ.

«Я считаю, что стоит подумать об ответственности для изготовителей фейковых роликов о выборах. Но пока приемлема инициатива главы ЦИК Эллы Памфиловой, которая сегодня предложила создать специальный интернет-ресурс, где будет размещаться информация о персонах, которые грешат такими фейками», — сказал Брод.

Он добавил, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия оперативно реагирует на обращения Ассоциации «Гражданский контроль», в частности, были изъяты бюллетени с типографским браком, устранены проблемы в работе видеокамер наблюдения на участках.

«Слишком серьезные задействованы ресурсы, серьезные политические силы, которые навязывают свою волю жителям Санкт-Петербурга, подрывая избирательный процесс. По итогам дня голосования наверняка выявятся и новые фейки», — резюмировал Александр Брод, отметив, что предстоит большая работа по их проверке и опровержению.

Напомним, одновременно с губернатором в Петербурге сегодня выбирают более 1,5 тыс. муниципальных депутатов.