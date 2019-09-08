Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин заявил, что выборы в Северной столице проходят спокойно, а существенных нарушений в ходе голосования не выявлено.

Он отметил, что в интернете появляются «откровенно фейковые сообщения». Например, к таковым он отнес видеозапись о якобы вбросе бюллетеней на одном из городских участков. «Это видео 2016 года из Нижнего Новгорода», — сказал Кузьмин, сообщает «Фонтанка».

Он также объяснил, что большое число тех, кто попросил привезти на дом урну для голосования, объясняется тем, что в Петербурге около 150 тысяч человек состоят на учете в социальных службах.

В свою очередь пресс-секретарь Горизбиркома Григорий Марголин ответил на вопрос о том, что некоторые избиратели не могут найти себя в списках для голосования.

«Бывает, что люди не могут найти себя в списках избирателей. Но их сверяют по паспорту и вносят в список избирателей. Самое главное, что людям дают возможность проголосовать», — сообщил он порталу ЗАКС.Ру.