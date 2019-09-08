Москва, 8 сентября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. К материалам, оказывающим влияние на избирателя в России, можно отнести некоторую размещенную в поисковой системе Google информацию. Об этом, как передает ТАСС, сообщил 8 сентября первый заместитель председателя Центральной избирательной компании (ЦИК) России Николай Булаев.

Shawn Collins Google

«Многое из того, что там есть (в Google), можно отнести к тем материалам, которые точечно влияют на человека», — сказал Булаев.

По его словам, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны информацию, которую можно отнести к попыткам повлиять на жителей страны.

Как передавало ИА REGNUM, единый день голосования проходит на территории Российской Федерации 8 сентября 2019 года.

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