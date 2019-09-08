Москва, , 15:35 — REGNUM Наблюдатели от Общественной палаты РФ и общественных палат регионов не выявили серьёзных нарушений на выборах 8 сентября 2019 года. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На этих выборах в Единый день голосования подготовлено 40,5 тысяч наблюдателей. Выставлено примерно 39,5 тысяч. Хороших подготовленных наблюдателей от общественников набрали в партию. Серьёзных нарушений в ходе работе наших рабочих групп в регионах не выявлено, которые бы могли повлиять на результаты голосования наших граждан», — заявил общественный деятель.

При этом Точенов подчеркнул, что в данной оценке не учитываются выборы в Москве и Санкт-Петербурге. Также общественник отметил, что ряд сообщений о якобы имевших место нарушениях оказались «фейками».

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