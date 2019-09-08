Симферополь, 8 сентября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах депутатов Госсовета и муниципалитетов Республики Крым к 15:00 8 сентября составляет — 23,27%. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте ЦИК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Больше всего человек пришло в Раздольненском районе полуострова — 37%. Меньше всего проголосовали в Ялте — 14,86%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12:00 в Крыму наиболее высокая явка на выборах в парламент республики зафиксирована в Нижнегорском районе полуострова — 23,08%, меньше всех избиратели голосуют в Кировском районе — 7,79% избирателей.

Читайте также: В Крыму активнее всего голосует Нижнегорский район, Симферополь в отстающих