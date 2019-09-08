Симферополь, , 13:08 — REGNUM По данным на 12:00 в Крыму наиболее высокая явка на выборах в Госсовет республики в Нижнегорском районе полуострова, меньше всех избиратели голосуют в Кировском районе. Соответствующие данные опубликованы 8 сентября на сайте ЦИК РФ.

В частности, по данным ЦИК, в Нижнегорском районе проголосовали 23,08% избирателей, в Судаке — 19,24%, а в Евпатории — 18,62%. Наиболее низкая явка у Кировского района — 7,79% избирателей, Советского района — 8,35% и Железнодорожного района Симферополя — 10,27%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму проходят выборы депутатов парламента республики и муниципальных органов власти. По данным на 12.00 в целом явка на выборах составила 14,43%.

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