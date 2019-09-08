23,65% избирателей проголосовали за депутата Госдумы РФ в Хабаровском крае
Хабаровск, 8 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. 23,65% избирателей проголосовали на досрочных выборах депутата в Государственную думу России в Хабаровском крае по Комсомольскому одномандатному округу на 15:00 местного времени (08:00 мск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Голосование в Хабаровском крае
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Место в Государственной думе от Хабаровского края освободилось после избрания Сергея Фургала губернатором региона.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в единый день голосования в Хабаровском крае проходит 40 избирательных кампаний.