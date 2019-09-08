Хабаровск, 8 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. По данным Общественной палаты России, число жалоб избирателей на нарушения на выборах в Хабаровском крае выросло на 50%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Читайте также: Выборы в Хабаровском крае — трансляция

На 15:00 по местному времени (08:00 мск) количество обращений избирателей с жалобами в приёмную ОП РФ выросло с 23 до 35. Однако, по сообщениям членов палаты, далеко не все жалобы находят подтверждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Хабаровском крае выбирают депутата Госдумы РФ, краевую думу, муниципальных депутатов и мэров городов.