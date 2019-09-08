Хабаровск, 8 сентября, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Явка избирателей в Хабаровском крае на 15:00 местного времени (08:00 мск) составила 25,90%. Это выше, чем на выборах депутатов краевого парламента в 2014 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nashvybor2019.ru Выборы на УИК № 223 в Хабаровске

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За думу прежнего созыва голосовали не столь активно. В 2014 году к 15:00 на участки пришли только 17,65% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября в Хабаровском крае выбирают депутатов всех уровней, мэров городов.