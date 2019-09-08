Токио, 8 сентября, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Движение скоростных поездов приостановлено в Японии между Токио и Осакой из-за тайфуна «Факсай». Об этом 8 сентября сообщает телеканал NHK.

Андрей Грук ИА Красная Весна Скоростной поезд. Осака, Япония

Железнодорожная компания JR приняла решение сократить интенсивность движения скоростных экспрессов «синкансэн» на самом загруженном маршруте. Между Токио и Осакой в настоящее время отменено уже 50 вечерних поездов.

Кроме того, отменена и часть внутренних авиарейсов. На настоящее время количество авиарейсов, отменённых в аэропорту Ханэда в связи с приближением тайфуна составляет 23.

Метеорологи предупреждают, что тайфун «Факсай» к вечеру 8 сентября подойдёт вплотную к префектуре Сидзуока и двинется далее на северо-восток Японии в сторону Токио.

«Факсай» стал уже пятнадцатым по счёту тайфуном, образовавшимся в этом году в Тихом океане. Синоптики сообщают, что скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет около 140 км/час. Также тайфун принесёт с собой сильные ливневые дожди, в ряде районов Японии ожидается выпадение до 300 мм осадков в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первых жертвах тайфуна «Линлин», обрушившегося на Южную Корею. На западном побережье страны погибла женщина, сбитая с ног сильным ветром.