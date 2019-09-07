Сеул, , 11:56 — REGNUM Женщина погибла из-за обрушившегося на Южную Корею тайфуна «Линлин». Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба южнокорейских спасательных служб.

Трагическое происшествие произошло в городе Порён на западном побережье страны. Погибла пожилая женщина, которую сбило с ног сильным порывом ветра.

Тайфун накрыл побережье Южной Кореи 7 сентября. Ветер в эпицентре тайфуна достигает скорости 140 км/час, также отмечаются сильные ливневые дожди.

Из-за тайфуна в стране отменены более 270 авиарейсов, закрыт ряд автодорог. Зарегистрированы сотни различных происшествий, связанных с разбитыми окнами и упавшими деревьями.

Метеорологи прогнозируют, что тайфун продолжит движение в северном направлении и к вечеру 7 сентября достигнет КНДР, в связи с чем на на большей части территории Китая будут наблюдаться ливневые дожди и штормовой ветер.

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