Пекин, 8 сентября, 2019, 03:43 — ИА Регнум. Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.

Трещина в стене

Уточняется, что землетрясение произошло в 01:42 мск. Эпицентр находится на десятиметровой глубине. В результате подземного толчка обрушилось здание.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.

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