Алма-Ата, Казахстан, , 08:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в 11 км к западу от Алма-Аты, сообщили 7 сентября в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Сейсмограф (сс) Z22

Подземные толчки были зарегистрированы 7 сентября в 6 часов 30 минут (3:30 мск). Эпицентр землетрясения находился на территории Казахстана, на глубине 15 км. Ощутимость толчков в Алма-Ате составила 2−3 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа на юго-востоке Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр подземных толчков располагался в 78 км к северу от Алма-Аты.

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