Хабаровск, 8 сентября, 2019, 02:52 — ИА Регнум. На избирательных участках Хабаровского края 8 сентября в единый день голосования ждут почти миллион человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabarovsk.izbirkom.ru Избирательный участок в Хабаровском крае

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987 758 человек внесены в списки избирателей Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября я в Хабаровском крае проходит 40 избирательных кампаний.