В списки избирателей в Хабаровском крае внесены более 987 тыс. человек
Хабаровск, 8 сентября, 2019, 02:52 — ИА Регнум. На избирательных участках Хабаровского края 8 сентября в единый день голосования ждут почти миллион человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Избирательный участок в Хабаровском крае
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987 758 человек внесены в списки избирателей Хабаровского края.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября я в Хабаровском крае проходит 40 избирательных кампаний.