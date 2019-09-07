Хабаровск, 8 сентября, 2019, 02:48 — ИА Регнум. В связи с ухудшающейся паводковой обстановкой, подтоплениями жилых кварталов в Комсомольске-на-Амуре перенесли два избирательных участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

27.mchs.gov.ru Паводок в Комсомольск-на-Амуре

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Уровень Амура у Хабаровска, по данным гидорологов, на 7 сентября составил 799 см. Опасное значение для города — 650 см. Подтоплен 121 жилой дом, 369 приусадебных участков, 180 подвалов жилых домов в Центральном и Ленинском городских округах. Город ожидает удара тайфуна.

Избирательная комиссия Хабаровского края приняла решение о переносе двух избирательных участков из зон подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Хабаровском крае выбирают депутата Госдумы РФ, депутатов краевой думы, мэров городов. Всего в регионе проходит 40 избирательных кампаний.