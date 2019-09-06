Майами, США, 6 сентября, 2019, 23:35 — ИА Регнум. Обвинения в попытке вывести из строя бортовое оборудование пассажирского самолёта предъявлено авиамеханику в американском штате Флорида, работавшему в компании American Airlines. Об этом 6 сентября сообщает телекомпания ABC.

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По предварительным данным, авиамеханик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани 60-ти лет, проработавший в компании более трёх десятков лет, сознался в создании помех в работе навигационного оборудования пассажирского самолёта. По словам механика, он сделал это, чтобы получить свехурочные за работу по обслуживанию самолёта.

Авиапроисшествие случилось 17 июля в аэропорту Майами. Пилот, выполняющий авиаперелёт по маршруту Майами — Багамы, вынужден был прекратить взлёт из-за неполадок в системе, контролирующей скорость и другую информацию. При этом на борту самолёта находились 150 пассажиров.

При осмотре оборудования специалисты обнаружили в навигационном блоке кусок тёмного пластика. После просмотра записей с камер наблюдения был обнаружен человек, который проник на борт самолёта и находился там около семи минут. Позднее этот человек был опознан как авиамеханик Алини.

Представители авиакомпании заявили, что крайне серьёзно относятся к произошедшему и всячески содействуют расследованию. Самолёт после инцидента был выведен из эксплуатации и отправлен на ремонт.

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