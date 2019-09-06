Липецк, , 10:17 — REGNUM Под Липецком во время тренировочного полёта произошло ЧП. Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.

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«Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись ещё раз. При этом в двигатель одного из самолётов попали обломки», — рассказал источник телеканала РЕН ТВ.

Несмотря на инцидент и полученные серьёзные повреждения оба истребителя удалось успешно посадить. В результате происшествия пилоты не пострадали.

Официально информация о произошедшем пока не подтверждается.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ. Двое лётчиков погибли. Полёт выполнялся без боекомплекта, самолёт упал в безлюдной местности.

Несколько дней спустя, 5 сентября, авиапроисшествие произошло на аэродроме в Саратовской области. Там при разгоне опрокинулся военный вертолёт Ми-8.