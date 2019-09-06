Краснодар, 6 сентября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Пятеро учениц девятого класса отравились таблетками, принесёнными в школу в Краснодарском крае. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Происшествие случилось в станице Староминской Староминского района 6 сентября. По предварительной информации, одна из учениц принесла в школу лекарственные препараты, которые употребила вместе с четырьмя одноклассницами.

Все девочки были госпитализированы с острым пищевым отравлением. Трое пострадавших находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Ещё две школьницы находятся в детском отделении больницы.

Отмечается, что все школьницы из благополучных семей, на учёте у комиссии по делам несовершеннолетних не состоят. По данному инциденту начата проверка сотрудниками ОМВД РФ по Староминскому району. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о госпитализации двоих детей в Калмыкии после тяжёлого отравления ядохимикатами. По предварительным данным, дети могли пострадать в результате проводимой их родителями в доме дезинсекции.